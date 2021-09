ATP San Diego 2021 | ai quarti di finale super sfida Rublev-Schwatzaman in California | Hurkacz avanza

(Di giovedì 30 settembre 2021) Si è definito in parte il quadro dei qualificati aie agli ottavi didell’ATP di San. Sul cementono i grossi calibri non hanno deluso le attese. Il pensiero va in primis ad Andrey: il russo (n.5 del mondo) non ha avuto pietà dell’americano Brandon Nakashima (n.83 del ranking) che nel primo turno aveva sconfitto Fabio Fognini. Il 6-2 6-1 in 63? di gioco ha i connotati della dura lezione eaiè pronto a una. Il russo infatti se la vedrà con il n.15 ATP (testa di serie n.6 del torneo)Schwartzaman: l’argentino in rimonta haato il sudafricano Lloyd Harris (n.32 del mondo) per 4-6 6-3 6-2. Un successo sofferto per il sudamericano ...

Advertising

OA_Sport : #ATP #SanDiego Rublev con facilità ai quarti e sarà super sfida contro Schwartzman. Hurkacz supera il primo scoglio… - zazoomblog : Tabellone Atp San Diego 2021: presenti Fognini e Sonego Rublev prima testa di serie - #Tabellone #Diego #2021:… - livetennisit : ATP 250 San Diego: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - StampaNews : Atp San Diego: Sonego batte Basilashvili in due set - fisco24_info : Atp San Diego: Sonego batte Basilashvili in due set: Torinese sfiderà Korda al secondo turno, fuori Federico Gaio -

Ultime Notizie dalla rete : ATP San

20.30 Tennis,Diego: ottavi di finale - Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. ( Sonego vs Korda, terzo incontro e inizio programma delle 20.30 ) 20.45 Basket, Eurolega: ......NOR 2675 10 Félix Auger - Aliassime CAN 2320 11 Jannik Sinner ITA 2255 - Già qualificati alle... dovendo guardare a quello che farà il norvegese Casper Ruud aDiego, attualmente nono nella ...Si è definito in parte il quadro dei qualificati ai quarti e agli ottavi di finale dell'ATP di San Diego. Sul cemento californiano i grossi calibri non hanno deluso le attese. Il pensiero va in primis ...Impegno proibitivo per il tennis di Faenza, che proverà comunque a giocarsi le sue carte. La sfida andrà in scena nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, come secondo match dalle ore 02.3 ...