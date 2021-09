Alessandro Tersigni ha nuovi progetti: addio a Il Paradiso delle Signore? (Di giovedì 30 settembre 2021) Alessandro Tersigni, protagonista de Il Paradiso delle Signore, ha annunciato di lavorare per un nuovo progetto: di cosa si tratta Alessandro Tersigni è uno degli amatissimi protagonisti della soap Il Paradiso delle Signore. L’attore ha iniziato la sua carriera subito dopo aver partecipato al Grande Fratello. In una recente intervista per il settimanale Visto ha confessato di aver iniziato una nuova avventura: il doppiaggio. L’interprete ha deciso di intraprendere un nuovo progetto lavorativo. “Ho iniziato a fare il doppiaggio: ogni tanto faccio qualche turno, mi è capitato anche di sabato o domenica. Di recente ho doppiato una serie internazionale che andrà in onda su Amazon Prime Video, ma non ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 settembre 2021), protagonista de Il, ha annunciato di lavorare per un nuovo progetto: di cosa si trattaè uno degli amatissimi protagonisti della soap Il. L’attore ha iniziato la sua carriera subito dopo aver partecipato al Grande Fratello. In una recente intervista per il settimanale Visto ha confessato di aver iniziato una nuova avventura: il doppiaggio. L’interprete ha deciso di intraprendere un nuovo progetto lavorativo. “Ho iniziato a fare il doppiaggio: ogni tanto faccio qualche turno, mi è capitato anche di sabato o domenica. Di recente ho doppiato una serie internazionale che andrà in onda su Amazon Prime Video, ma non ...

