Agguato sul Lungomare di Bari | ucciso un pregiudicato 31enne

(Di giovedì 30 settembre 2021)suldiraggiunto da tre colpi di arma da fuoco muore in ospedale. Unbarese, Ivan Lopez, è statoin unnel quartiere San Girolamo disuldinella serata di mercoledì. L’uomo, con precedenti penali per rapina, è stato raggiunto da almeno tre

Advertising

infoitinterno : Bari, colpi di pistola sul Lungomare: 31enne ucciso in un agguato - infoitinterno : Bari, agguato sul lungomare a San Girolamo: ucciso un 31enne. Il killer lo ha colpito mentre era sul monopatt… - infoitinterno : Bari, agguato sul Lungomare: 31enne raggiunto da tre colpi di arma da fuoco muore in ospedale - infoitinterno : Agguato sul lungomare di Bari, ucciso un 31enne - Gazzetta di Parma - infoitinterno : Bari, agguato a San Girolamo: il 31enne Ivan Lopez freddato sul waterfront. Indagano i Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato sul

L'è avvenuto dopo le 22Lungomare IX Maggio all'altezza delle case popolari, a ridosso del nuovo waterfront, a nord della città. Lopez è stato portato in ospedale al Policlinico di Bari ...La vittima eramonopattino. Il sicario ha sparato diversi colpi di arma da fuoco di Emiliano CirilloAgguato sul Lungomare di Bari: 31enne raggiunto da tre colpi di arma da fuoco muore in ospedale. Un 31enne barese, Ivan Lopez, ...A cura di Susanna Picone. Immagine di repertorio. Un giovane è stato ucciso la scorsa notte in un agguato nel quartiere San Girolamo di Bari. Bari, agguato sul Lungomare: 31enne raggiunto da tre colpi ...