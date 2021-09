Addio mascherine e distanziamento: c’è la data (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il via libera del Cts all’ampliamento della capienza per cinema, teatri e stadi il governo dovrebbe presto approvare un decreto che prevede nuove riaperture. Non solo, perché si guarda anche in avanti: si inizia a parlare dell’ipotesi di abolire le restrizioni riguardanti il distanziamento e l’obbligo di mascherine. È il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad annunciare i primi provvedimenti, attesi già nei prossimi giorni: “Lavoreremo nel Consiglio dei ministri della prossima settimana” alle riaperture e all’ampliamento della capienza massima, assicura. Decisioni che non sono state prese in questa settimana per un motivo preciso: “Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la nota di aggiornamento al Def. La prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi”. Ampliamento della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il via libera del Cts all’ampliamento della capienza per cinema, teatri e stadi il governo dovrebbe presto approvare un decreto che prevede nuove riaperture. Non solo, perché si guarda anche in avanti: si inizia a parlare dell’ipotesi di abolire le restrizioni riguardanti ile l’obbligo di. È il ministro della Salute, Roberto Speranza, ad annunciare i primi provvedimenti, attesi già nei prossimi giorni: “Lavoreremo nel Consiglio dei ministri della prossima settimana” alle riaperture e all’ampliamento della capienza massima, assicura. Decisioni che non sono state prese in questa settimana per un motivo preciso: “Questa settimana abbiamo approvato un documento fondamentale per il futuro del Paese, la nota di aggiornamento al Def. La prossima settimana sicuramente interverremo su questi temi”. Ampliamento della ...

