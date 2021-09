Un caricabatterie universale potrebbe far diminuire i rifiuti elettronici? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ogni anno nel territorio dell’Ue finiscono nella spazzatura undicimila tonnellate di caricatori, nelle case ci sono milioni di cavi inutilizzati: usare un cavo standard per caricare i dispositivi elettronici portatili sarebbe un primo passo. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ogni anno nel territorio dell’Ue finiscono nella spazzatura undicimila tonnellate di caricatori, nelle case ci sono milioni di cavi inutilizzati: usare un cavo standard per caricare i dispositiviportatili sarebbe un primo passo. Leggi

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione Ue presenterà giovedì una proposta legislativa per l'introduzione di un caricabatterie universale pe… - Corriere : ?? Un solo caricabatterie per tutti gli smartphone - CDEUnimi : RT @Europarl_IT: ?? Hai mai pensato a come sarebbe più semplice avere un caricabatterie universale per tutti i dispositivi elettronici? I… - pgei : RT @Green__Planner: La Commissione europea, per la riduzione dei rifiuti elettronici e l'agevolazione della vita dei consumatori, propone l… - EcommerceGuruIT : L’UE propone un caricabatterie universale per tutti gli smartphone -