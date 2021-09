Terza dose: strutture pronte ad allargare a fragili e over 80. Esperti divisi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Speranza ha detto stasera che le scorte ci sono e la platea può essere allargata e comprendere anche altre fasce. Locatelli: 'per giovani e sani la Terza dose non è scontata Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Speranza ha detto stasera che le scorte ci sono e la platea può essere allargata e comprendere anche altre fasce. Locatelli: 'per giovani e sani lanon è scontata

