Milan-Atletico, quasi 5 mln di spettatori su Canale 5 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Milan ha perso la sua seconda partita nella fase a gironi della UEFA Champions League. Un match sicuramente condizionato dall’arbitraggio, che complica notevolmente il cammino dei rossoneri verso gli ottavi di finale. L’incontro si è chiuso sul risultato di 2-1, con i rossoneri in vantaggio grazie a una rete di Leao (che ha colpito L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilha perso la sua seconda partita nella fase a gironi della UEFA Champions League. Un match sicuramente condizionato dall’arbitraggio, che complica notevolmente il cammino dei rossoneri verso gli ottavi di finale. L’incontro si è chiuso sul risultato di 2-1, con i rossoneri in vantaggio grazie a una rete di Leao (che ha colpito L'articolo

Advertising

acmilan : On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from… - PietroMazzara : #Cakir pessimo. Direzione da “protagonista”. Interventi dei giocatori dell’Atletico misurati in maniera meno severa… - AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - BdzYarichen : RT @acmilan: On a tough night, @IsmaelBennacer put in a massive performance. Our midfield titan is the @emirates MVP from #MilanAtleti ?? I… - gio_figo : RT @Corriere: Più fiaschi che fischi, chi è Cakir l’«anti-italiano»: con lui non vinciamo (quasi) mai -