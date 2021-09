Mesagne: crolla pensilina, morto operaio 41enne Ancora un incidente sul lavoro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stava lavorando alla ristrutturazione di un fabbricato, la pensilina ha ceduto. Benito Branca, operaio 41enne, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto, è stato travolto dai detriti. È morto. Accaduto a Mesagne poco dopo mezzogiorno. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, soccorritori e tecnici Spesal. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Puglia oggi: Puglia, incidente sul lavoro in autostrada: morto operaio investito da un mezzo pesante Tratto Poggio Imperiale-San Severo della A14: l’effettuazione di opere era correttamente segnalata. Aspi: cordoglio L'articolo Mesagne: crolla pensilina, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 settembre 2021) Stava lavorando alla ristrutturazione di un fabbricato, laha ceduto. Benito Branca,, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto, è stato travolto dai detriti. È. Accaduto apoco dopo mezzogiorno. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, soccorritori e tecnici Spesal. È il secondomortale sulin Puglia oggi: Puglia,sulin autostrada:investito da un mezzo pesante Tratto Poggio Imperiale-San Severo della A14: l’effettuazione di opere era correttamente segnalata. Aspi: cordoglio L'articolo, ...

