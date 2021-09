Lite tra Soleil, Ainett e Samy al GF Vip: Youssef tira in ballo Gianmaria e volano stracci in Casa – VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alex Belli e Sammy Youssef hanno discusso animatamente e nel litigio si sono messe in mezzo anche Ainett Stephens (dalla parte del modello egiziano) e Soleil Sorge che ha invitato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ad abbassare la voce. Lite tra Soleil, Ainett e Samy al GF Vip Soleil Sorge ha invitato Ainett... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alex Belli e Sammyhanno discusso animatamente e nel litigio si sono messe in mezzo ancheStephens (dalla parte del modello egiziano) eSorge che ha invitato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ad abbassare la voce.traal GF VipSorge ha invitato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

