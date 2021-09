Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 29 settembre 2021

(Di mercoledì 29 settembre 2021)aitv della prima serata di oggi,29.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Gifted – Il dono del talento Film RAI2 L’Ispettore Coliandro – Il ritorno Film RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Luce dei tuoi occhi Fiction ITALIA1 Honolulu Varietà LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME D’amore e d’accordo Game Show CIELO Magma – Disastro infernale Film TV8 X Factor– Le audizioni Talent Show NOVE Accordi & Disaccordi Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

giugoio : @gustinicchi Mi chiedo come mai in alcuni programmi riesce a passare questa linea critica sui vaccini? Forse al sis… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 28 settembre 2021 - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera martedì 28 settembre 2021 - #Guida #programmi #stasera #martedì - infoitcultura : Programmi guida TV stasera 26 settembre 2021: film prima serata -

Ultime Notizie dalla rete : Guida programmi

Dituttounpop

Di seguito analizziamo i dati Auditel della giornata di ieri, mostrandovi il numero di telespettatori e lo share dei varidivisi per fasce orarie della tv generalista. Auditel, analisi ...Quindi è stata la volta delle lineeitaliane in questo ambito, che per altro attendono ancora ... Questo consente di dar vita adi ampio respiro, nei quali vengono coinvolti tutti gli ...La Federazione premiata per la qualità della formazione motociclistica dall’Associazione Europea dei Produttori di Motocicli (ACEM), dalla Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) e dal Consig ...Penso sarebbe cosa buona e giusta se, nel confronto sul futuro politico della nostra comunità autonoma, entrassero le parole, come sempre asciutte e incisive, ...