GF Vip, un test positivo al Covid: il concorrente esce allo scoperto (Di mercoledì 29 settembre 2021) GF Vip, un tampone positivo obbliga la produzione a mandare fuori dalla Casa un concorrente. Cosa è successo: la sua verità dopo l’abbandono. Grande Fratello VipAldo Montano ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello per impegni istituzionali presi in precedenza. Il campione della sciabola, infatti, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme agli altri campioni della Federazione italiana che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nessun mistero, tutto chiarito dalla produzione tramite i propri canali ufficiali. Questo, però, non è l’unica volta che un concorrente lascia la Casa per un po’. Era successo già nella scorsa edizione, quando ad uscire – senza che ci fosse una versione ufficiale – fu Andrea Zelletta. Lì sì che ci fu un certo mistero. Per fare chiarezza su quell’episodio il ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 settembre 2021) GF Vip, un tamponeobbliga la produzione a mandare fuori dalla Casa un. Cosa è successo: la sua verità dopo l’abbandono. Grande Fratello VipAldo Montano ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello per impegni istituzionali presi in precedenza. Il campione della sciabola, infatti, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme agli altri campioni della Federazione italiana che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nessun mistero, tutto chiarito dalla produzione tramite i propri canali ufficiali. Questo, però, non è l’unica volta che unlascia la Casa per un po’. Era successo già nella scorsa edizione, quando ad uscire – senza che ci fosse una versione ufficiale – fu Andrea Zelletta. Lì sì che ci fu un certo mistero. Per fare chiarezza su quell’episodio il ...

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni GF Vip, test decisivo per Manuel Bortuzzo: per lui può finire tutto - Bibi_T95 : Eppure lei,come altre donne pseudo vip, avranno probabilmente provato sulla loro pelle quella situazione, i test di… - aledeniz : @BelluNicola Suarez non sarebbe stato tanto diverso. All’epoca il vero scandalo fu che al marito di una cittadina i… - RChiovenda : RT @CPF02294951: @LucioMalan @MariaLu91149151 E, a questo punto, gioverebbe che chi si è esposto di più nella promozione dei vaccini(vip/po… - MarySpes : RT @CPF02294951: @LucioMalan @MariaLu91149151 E, a questo punto, gioverebbe che chi si è esposto di più nella promozione dei vaccini(vip/po… -