GF Vip 6 | brutta sorpresa per Francesca Cipriani

Advertising

Fiore24478337 : @Linda3712189723 Io credo che la casa più brutta del gf vip dell anno scorso è stata la presenza e l importanza che… - infoitcultura : GF Vip, le opinioniste pop ne hanno per tutti: 'Che brutta quella' - guidomarchello : @VladiMurtas Sai perfettamente che la stragrande parte dei cosiddetti vip ha inconfessabili vizi e vizietti privati… - Barby_VIP : @apeumgra Una fine molto brutta ahahah - FabioTurco7 : @matteosalvinimi @OrtigiaP Che brutta fine, da leader a mendicante. Oramai potete solo prendere un razzo di Elon Mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip brutta

Scontro in diretta tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste del Grande Fratello6 hanno tirato fuori gli artigli, dopo il battibecco iniziato sui social per un selfie ...cosa',...GRANDE FRATELLO2021, 5A PUNTATA/ Diretta: nominati Andrea, Nicola e Gianmaria Alla fine del ...in sovrappeso" il chirurgo ha mostrato empatia nei confronti di Linda Evangelista per la...A sole due settimane dal suo inizio, il Grande Fratello Vip 6 continua a riservare non poche sorprese e clamorosi colpi di scena. Le dinamiche tra i concorrenti rinchiusi nella casa più spiata ...La drammatica confessione di Sophie Codegoni al GF Vip colpisce tutti: riguarda un brutto episodio capitato a sua madre Valeria.