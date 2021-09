Elodie e Marracash si sono lasciati? Parla lei | “Relazione faticosa”

Leggi su zon

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo vari rumors su una presunta crisi tra i due,rompe il silenzio con Vanity Fair. La cantante ammette gli alti e bassi del legame e si raccontasi? Questa la domanda che ha preso d’assedio i social nelle ultime settimane. L’ex volto di Amici decide di rompere il silenzio ai microfoni di Vanity Fair. La cantante dichiara: “Come va lacon? È stimolante e. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non cischemi”. Per il momento, inoltre, esclude l’ipotesi della maternità: “Oggi non voglio figli perché non accetterei ...