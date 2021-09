Ecuador, scontri in carcere: 24 detenuti morti e 42 feriti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ventiquattro detenuti sono morti e 42 sono rimasti feriti durante violenti scontri con armi da fuoco in un carcere del sud-ovest dell’Ecuador. Lo ha annunciato su Twitter il governatore della provincia costiera di Guayas citando un responsabile della polizia locale, il comandante Fausto Buenano. Un’operazione militare e di polizia è riuscita a riprendere il controllo della prigione dopo cinque ore, secondo una dichiarazione del servizio carcerario dell’Ecuador. Il governatore Pablo Arosemena, ha dichiarato in una conferenza stampa fuori dalla prigione che l’ordine è stato ripristinato. “La presenza dello stato e della legge devono essere sentiti”, ha detto. La violenza è stata causata da una disputa tra le bande della prigione. Immagini televisive hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ventiquattrosonoe 42 sono rimastidurante violenticon armi da fuoco in undel sud-ovest dell’. Lo ha annunciato su Twitter il governatore della provincia costiera di Guayas citando un responsabile della polizia locale, il comandante Fausto Buenano. Un’operazione militare e di polizia è riuscita a riprendere il controllo della prigione dopo cinque ore, secondo una dichiarazione del servizio carcerario dell’. Il governatore Pablo Arosemena, ha dichiarato in una conferenza stampa fuori dalla prigione che l’ordine è stato ripristinato. “La presenza dello stato e della legge devono essere sentiti”, ha detto. La violenza è stata causata da una disputa tra le bande della prigione. Immagini televisive hanno ...

