Donna trovata morta a casa in una pozza di sangue (Di mercoledì 29 settembre 2021) Donna morta a casa ritrovata in una pozza di sangue ad Ardea: indagano i carabinieri, disposta l’autopsia sul corpo Getty ImagesUna Donna di 68 anni ieri pomeriggio è stata trovata in una pozza di sangue nella propria abitazione di Ardea (Roma). L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla di una Donna. Sul corpo (che è stato disposto l’autopsia) è stata trovata una vistosa ferita alla testa e dunque la principale pista d’indagine è l’omicidio. Il fatto è avvenuto in via del Pettirosso, a Tor San Lorenzo. Dell’indagine se ne occupa la Procura della Repubblica di Velletri che ha disposto il sequestro della ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)riin unadiad Ardea: indagano i carabinieri, disposta l’autopsia sul corpo Getty ImagesUnadi 68 anni ieri pomeriggio è statain unadinella propria abitazione di Ardea (Roma). L’allarme è stato lanciato da un vicino che ha allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito le urla di una. Sul corpo (che è stato disposto l’autopsia) è statauna vistosa ferita alla testa e dunque la principale pista d’indagine è l’omicidio. Il fatto è avvenuto in via del Pettirosso, a Tor San Lorenzo. Dell’indagine se ne occupa la Procura della Repubblica di Velletri che ha disposto il sequestro della ...

