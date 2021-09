Cattedra Unesco di Educazione alla salute e alla sostenibilità, Colao: progetti antiobesità al via da Napoli (Di mercoledì 29 settembre 2021) “In questi due anni abbiamo messo in campo tante iniziative con l’aiuto di tanti amici che si sono aggiunti al gruppo fondatore del progetto della Cattedra Unesco e già ci troviamo pronti a nuovi obiettivi che vorremmo fossero portati avanti a partire dal gruppo di Napoli per il resto del mondo. Tra i progetti che abbiamo già messo in campo ce n’è uno contro l’obesità che sta diventando una pandemia di tipo globale, il secondo riguarda la protezione della salute femminile e ci stiamo muovendo per realizzare alcuni progetti che andranno dall’Educazione alla salute degli adolescenti e altri che si inseriranno nel filone della cultura nel mondo del cibo, vero e proprio fil rouge tra società e scienza. Intendiamo coniugare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) “In questi due anni abbiamo messo in campo tante iniziative con l’aiuto di tanti amici che si sono aggiunti al gruppo fondatore del progetto dellae già ci troviamo pronti a nuovi obiettivi che vorremmo fossero portati avanti a partire dal gruppo diper il resto del mondo. Tra iche abbiamo già messo in campo ce n’è uno contro l’obesità che sta diventando una pandemia di tipo globale, il secondo riguarda la protezione dellafemminile e ci stiamo muovendo per realizzare alcuniche andranno dall’degli adolescenti e altri che si inseriranno nel filone della cultura nel mondo del cibo, vero e proprio fil rouge tra società e scienza. Intendiamo coniugare ...

