Asl Rm 5: domani chiusura Centro vaccinale presso Cnr di Monterotondo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – Dopo aver svolto un'importantissima e intensa attività, si avvia a chiusura il Centro di vaccinazione anti Covid -19 istituito, grazie ad una grande sinergia con le strutture Cnr, Embl e il Comune, presso il Cnr di Monterotondo in via Ramarini. Lo ha fatto sapere l'Asl Roma 5. La chiusura è prevista per domani, giovedì 30 settembre. In totale, dalla data di inizio della convenzione (24 giugno) sono state effettuate 5200 vaccinazioni (4654 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e 3 dosi addizionali somministrate a pazienti immunocompromessi): 41 Pfizer, 771 Moderna, 4.388 Johnson. Tutti gli utenti che hanno effettuato una prima dose Moderna a far data dal 3 settembre potranno effettuare la seconda dose presso il ...

