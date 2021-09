Anche in Portogallo “si torna alla normalità”: via le restrizioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 nov – Il Portogallo come la Norvegia e gli altri Paesi che provano a mettersi il Covid alle spalle. A partire dal 1° ottobre il governo di Lisbona revocherà tutte (o quasi) le restrizioni in vigore, con il via libera Anche alla riapertura dei locali notturni. Sia nei ristoranti che negli alberghi i clienti non dovranno più presentare il certificato verde, analogo al green pass italiano. Una sorta di ritorno alla cosiddetta normalità, ovvero al periodo pre Covid. Il Portogallo torna alla “normalità”, l’Italia estende il green pass In Portogallo difatti dal primo ottobre non vi saranno più limiti massimi di capienza nei locali pubblici e per matrimoni o battesimi. Stessa cosa per gli spettacoli. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 nov – Ilcome la Norvegia e gli altri Paesi che provano a mettersi il Covid alle spalle. A partire dal 1° ottobre il governo di Lisbona revocherà tutte (o quasi) lein vigore, con il via liberariapertura dei locali notturni. Sia nei ristoranti che negli alberghi i clienti non dovranno più presentare il certificato verde, analogo al green pass italiano. Una sorta di ritornocosiddetta, ovvero al periodo pre Covid. Il”, l’Italia estende il green pass Indifatti dal primo ottobre non vi saranno più limiti massimi di capienza nei locali pubblici e per matrimoni o battesimi. Stessa cosa per gli spettacoli. ...

