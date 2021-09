Ampadu | “Sono un giocatore duttile Posso essere di grande aiuto per il mister”

Advertising

Convocati Galles: out Bale, ci sono Ampadu e Ramsey: Robert Page, ct del Galles, ha diramato la...

..., arrivato in prestito dal Chelsea . Le parole del difensore gallese: 'Innanzitutto vi ringrazio per avermi aspettato in quest'ultimo periodo. Per un calciatore essere in campo è tutto e...28 i convocati dal c.t. del Galles Robert Page per le gare di ottobre contro Repubblica Ceca ed ... Fra questi spicca la presenza del difensore del Veneziae del centrocampista della Juventus ...Averlo qui a Venezia è motivo di vanto per i nostri tifosi ed un orgoglio". "Torino? Sono felice di aver dato il mio contributo - ha spiegato Ampadu- mi sento davvero bene ed in grado di scendere in ...Il ds del Venezia Mattia Collauto parla dell'arrivo, in prestito dal Chelsea, del difensore Ethan Ampadu: 'Averlo qui è un orgoglio per i tifosi e lo staff tecnico' ...