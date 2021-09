Terminate le riprese di Star Wars: Andor (con alcuni volti storici) (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a espandersi sempre di più la galassia lontana, lontana di Star Wars. Dopo l’exploit di The Mandalorian negli scorsi anni vedremo presto sempre più produzioni legate alla saga creata di George Lucas: dopo i recenti adattamenti anime di Visions e l’imminente speciale animato Lego per Halloween, vedremo prossimamente anche lo spin-off Andor. La serie, incentrata sul personaggio del ribelle Cassian Andor interpretato da Diego Luna e introdotto per la prima volta nel film Rogue One, ha appena terminato le sue riprese. Ad annunciarlo è lo stesso interprete principale, mentre si trova in promozione per un suo altro progetto televisivo, il talk show di Amazon Prime Video Pan y circo. “Vedrete sicuramente dei volti familiari“, ha dichiarato Luna, alludendo al possibile ritorno di ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) Continua a espandersi sempre di più la galassia lontana, lontana di. Dopo l’exploit di The Mandalorian negli scorsi anni vedremo presto sempre più produzioni legate alla saga creata di George Lucas: dopo i recenti adattamenti anime di Visions e l’imminente speciale animato Lego per Halloween, vedremo prossimamente anche lo spin-off. La serie, incentrata sul personaggio del ribelle Cassianinterpretato da Diego Luna e introdotto per la prima volta nel film Rogue One, ha appena terminato le sue. Ad annunciarlo è lo stesso interprete principale, mentre si trova in promozione per un suo altro progetto televisivo, il talk show di Amazon Prime Video Pan y circo. “Vedrete sicuramente deifamiliari“, ha dichiarato Luna, alludendo al possibile ritorno di ...

