Superman esiste e si chiama Robert Karas

Il triatleta polacco Robert Karas ha stracciato il record del mondo del 5x Ironman percorrendo complessivamente oltre 1000 km nelle tre prove di nuoto, bici e corsa in 67h, 58' e 1". Quel «5x» significa che per ciascuna prova di triathlon estremo si quintuplica la distanza. Per capirci: nel triathlon si fanno 1,9 km di nuoto, 90 km sulla bicicletta e 21,1 di corsa; nell'ironman, 3,9 km di nuoto, 180,2 in bici e 42,2 di corsa, in sostanza una maratona: un 5x implica il quintuplo di ciascuna di queste distanze. Karas, partito dalla città di Leon, nel Messico centrale, ha nuotato per 19 chilometri, ha fatto 900 chilometri in bicicletta e ha corso per 211 chilometri prima di tagliare il traguardo a Manuel Doblado Guanajauto la scorsa settimana migliorando il precedente primato mondiale di quasi 5 ore (4 ore e 41 minuti).

