Superlega | passo indietro dell’Uefa | cancellati i procedimenti contro Juve | Real e Barcellona

(Di martedì 28 settembre 2021) Nyon – La Uefa cancella idisciplinari nei confronti dintus,Madrid eper il progetto. I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l’iniziativa, abbandonata da altre 9 società ‘perdonate’ dalla Uefa dopo il sì alle condizioni imposte dalla confederazione europea guidata dal presidente Aleksander Ceferin. In una nota, la Uefa ha annunciato l’eliminazione di ogni indagine a carico dei 3 club ‘ribelli’. Il procedimento disciplinare, sospeso sulla base degli atti emessi dal tribunale di Madrid, è stato definitivamente archiviato. La Uefa avrebbe rischiato un’incriminazione per mancata obbedienza all’autorità giudiziaria, con conseguenti sanzioni pecuniarie. Le parole di Agnelli La svolta arriva nel giorno in cui Andrea Agnelli, presidente della ...

Unindietro tattico che suona come sconfitta. Se non nella guerra totale scatenata dal progetto, annunciato lo scorso aprile e abortito nel corso di 48 ore, almeno nella battaglia campale ...indietro di Ceferin La Uefa cancella i procedimenti disciplinari nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona per il progetto. I 3 club sono rimasti gli unici a sostenere l'...La Uefa fa un passo indietro e chiude ogni procedimento contro i membri della Superlega. Finisce così la guerra tra Nyon e i tre club fondatori ...Dopo la cancellazione dei provvedimenti presi nei confronti di Juve, Barcellona e Real, l'organizzazione annuncia che "adotterà tutte le misure necessarie per difendere i suoi interessi" ...