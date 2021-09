Superlega | cancellata la procedura disciplinare contro Juve | Real e Barça

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega cancellata

... come le Olimpiadi, non può esseresenza valutare gli impatti negativi di un simile cambiamento . Dopo la battaglia contro la, tutte le Leghe mondiali membri del World Leagues ...- Tancredi Palmeri ha fatto il punto sulla vicendanel suo editoriale per TMW. Ecco le sue parole: "Il giorno del giudizio sta per arrivare: ... perché quella volta fuin ...Su Repubblica: Ceferin ha avuto paura di invalidare gli accordi già sottoscritti con i club sanzionati a Champions League in corso. La Uefa si arrende: cancellati i procedimenti contro Barcellona, Juv ...Come si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla UEFA, "A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una po ...