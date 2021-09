Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2021 (Di martedì 28 settembre 2021) Square Enix ha annunciato oggi che sabato 2 ottobre terrà una presentazione in cui mostrerà nuovi dettagli per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. La trasmissione si svolgerà durante il Tokyo Game Show 2021, che inizierà dal 30 settembre e durerà fino al 3 ottobre. La presentazione sarà in giapponese e avrà i sottotitoli in inglese. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato annunciato quest'anno durante la vetrina di Square Enix all'E3 2021. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo da parte di Team Ninja e i giocatori hanno avuto la possibilità di provare il gioco su console PlayStation con una demo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) Square Enix ha annunciato oggi che sabato 2 ottobre terrà una presentazione in cui mostrerà nuovi dettagli perof. La trasmissione si svolgerà durante il, che inizierà dal 30 settembre e durerà fino al 3 ottobre. La presentazionein giapponese e avrà i sottotitoli in inglese.ofè stato annunciato quest'anno durante la vetrina di Square Enix all'E3. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo da parte di Team Ninja e i giocatori hanno avuto la possibilità di provare il gioco su console PlayStation con una demo ...

