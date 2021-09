Sting sceglie il Sud per festeggiare i suoi 70 anni: "Non c'è un posto migliore" (Di martedì 28 settembre 2021) Anche se il suo compleanno è il 2 Ottobre, Sting ha deciso che doveva essere la Sicilia il luogo in cui avrebbe festeggiato. Il festeggiamento ieri (27 Settembre) ha avuto luogo all'interno del Teatro Antico di Taormina con un concerto d'eccezione che ha visto la partecipazione non solo dei suoi fan, ma anche di moltissimi suoi parenti e amici giunti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Sting è giunto pochi giorni fa in Sicilia, per una delle due tappe del suo tour italiano, per il debutto del suo nuovo album 'The Bridge' (Virgin Records Universal): l'ex frontman dei Police ha voluto che tutti i suoi amici più cari potessero essere presenti alla partenza del nuovo tour, scegliendo una cornice mozzafiato che solo il Teatro Antico di Taormina poteva offrire. A proposito del singolo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021) Anche se il suo compleanno è il 2 Ottobre,ha deciso che doveva essere la Sicilia il luogo in cui avrebbe festeggiato. Il festeggiamento ieri (27 Settembre) ha avuto luogo all'interno del Teatro Antico di Taormina con un concerto d'eccezione che ha visto la partecipazione non solo deifan, ma anche di moltissimiparenti e amici giunti dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.è giunto pochi giorni fa in Sicilia, per una delle due tappe del suo tour italiano, per il debutto del suo nuovo album 'The Bridge' (Virgin Records Universal): l'ex frontman dei Police ha voluto che tutti iamici più cari potessero essere presenti alla partenza del nuovo tour,ndo una cornice mozzafiato che solo il Teatro Antico di Taormina poteva offrire. A proposito del singolo ...

Portofino, la stagione dei vip non è finita. In Piazzetta è arrivato Sting Portofino – La stagione dei vip, in Piazzetta a Portofino, non si conclude. Maglietta blu a maniche corte e zaino in spalla, è arrivato anche Sting. Una toccata e fuga, quella del cantante e musicista ...

