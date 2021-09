Sconcerto a La7 | inizia il meteo ma Sottocorona si dimentica di condurlo Poi entra in studio così | raggelante | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Per il suo ritorno su Canale 5, per la prima puntata della stagione - quella andata in onda ieri sera, lunedì 27 giugno - Striscia la Notizia ha molto materiale da proporre. Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, infatti, propongono un lungo servizio sugli strafalcioni televisivi avvenuti un po' durante tutta l'estate. E alcuni di questi sono assolutamente esilaranti. Si parte dal Tg1, dove la conduttrice viene colta da un attacco di tosse e non riesce quasi a proseguire. Poi RaiNews24, in cui Joe Biden viene definito "il primo presidente afroamericano". Insomma, si è rimasti ai tempi di Barack Obama. Quindi TgCom24, dove si parla di lavoratori "stagionati" al posto di stagionali, ovviamente. E ancora Dario Nardella a Tagadà, il programma di La7 condotto da Tiziana Panella: "Con i salari bassi in molti casi il reddito di cittadinanza. Glielo posso dire, ho sentito con i miei ...