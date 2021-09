Sant’Anastasia | Luigi è scomparso nel nulla | “Aiutateci a trovarlo”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 28 settembre 2021)è col fiato sospeso per la scomparsa diDe Luca. Il giovane si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, nei pressi di Via Dante Alighieri, non facendo più ritorno.è alto 1,88, e l’ultima volta che è stato visto indossava una camicia arancione scuro.nel: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.