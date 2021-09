Non donne, ma “corpi con vagine”. "The Lancet" inciampa sul politically correct (Di martedì 28 settembre 2021) Non donne, ma “corpi con vagine”: a partorire la fantasiosa locuzione è stata nientemeno che la prestigiosa rivista medico-scientifica The Lancet in un articolo dedicato a una mostra sulla storia e i tabù delle mestruazioni al Vagina Museum di Londra. La volontà era quella di usare un linguaggio il più possibile inclusivo, il risultato è stato totalmente opposto: polemiche e accuse di sessismo si sono abbattuti come una scure sulla pubblicazione inglese. Nel pezzo, va specificato, l’autore cita la parola “donne” quattro volte e una volta sola l’espressione “corpi con vagine”. Ma il tweet condiviso dalla stessa rivista ha messo in bella vista proprio la frase incriminata, provocando perfino la cancellazione di abbonamenti da parte di numerosi accademici che hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Non, ma “con”: a partorire la fantasiosa locuzione è stata nientemeno che la prestigiosa rivista medico-scientifica Thein un articolo dedicato a una mostra sulla storia e i tabù delle mestruazioni al Vagina Museum di Londra. La volontà era quella di usare un linguaggio il più possibile inclusivo, il risultato è stato totalmente opposto: polemiche e accuse di sessismo si sono abbattuti come una scure sulla pubblicazione inglese. Nel pezzo, va specificato, l’autore cita la parola “” quattro volte e una volta sola l’espressione “con”. Ma il tweet condiviso dalla stessa rivista ha messo in bella vista proprio la frase incriminata, provocando perfino la cancellazione di abbonamenti da parte di numerosi accademici che hanno ...

