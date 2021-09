Mi aspetto tante chiacchiere | il viaggio inutile di Greta a Milano

(Di martedì 28 settembre 2021) L'attivista svedese è arrivata ieri in Italia per partecipare ai lavori preparatori della Conferenza mondiale sul clima. Proteste dei Fridays for Future italiani, eslcusi dall'incontro di apertura

... il centro congressi in via Gattamelata, la Thunberg ha parlato poco, ma ha usato parole spiazzanti: " Per questo evento ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte". Poi, al ..."Sto bene - ha detto - e ho le stesse aspettative di molti altri incontri,". Sono tantissimi i giovani che in queste ore stanno arrivando a Milano per la settimana dell'ambiente e ...