McDonald’s, dipendente mette salsa agrodolce sul gelato di un cliente per vendetta: licenziato (Di martedì 28 settembre 2021) Ha messo la salsa agrodolce al posto del caramello sul gelato di un cliente per ripicca dopo che questo era stato, a suo dire, maleducato. Una scena che ha filmato e poi pubblicato su TikTok commentando: “Quando il cliente ha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora“. È quanto ha fatto un dipendente della catena di fast food McDonald’s, come riferisce il Daily Star. Una bravata che gli è costata cara: l’uomo è stato infatti individuato e licenziato, cosa che lui stesso ha annunciato sui social dicendo “signore e signori, ce l’avete fatta, mi avete fatto licenziare…”. Nel filmato, diventato virale, si vede il dipendente – che sul suo profilo TikTok ha pubblicato diversi video contro quelli che bolla come i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Ha messo laal posto del caramello suldi unper ripicca dopo che questo era stato, a suo dire, maleducato. Una scena che ha filmato e poi pubblicato su TikTok commentando: “Quando ilha un caratteraccio, ma ti ricordi che guadagni 8,50 dollari all’ora“. È quanto ha fatto undella catena di fast food, come riferisce il Daily Star. Una bravata che gli è costata cara: l’uomo è stato infatti individuato e, cosa che lui stesso ha annunciato sui social dicendo “signore e signori, ce l’avete fatta, mi avete fatto licenziare…”. Nel filmato, diventato virale, si vede il– che sul suo profilo TikTok ha pubblicato diversi video contro quelli che bolla come i ...

