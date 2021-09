La grande notte di Brahim (da) ‘Diez’, il talento dissidente (Di martedì 28 settembre 2021) Milan-Atletico può consacrare Brahim Diaz: Pioli se lo coccola, il Real lo osserva. Ed il futuro è tutto da scrivere Brahim Diaz è uno che non puoi fermare, in campo e fuori. Perché quando decide non ascolta nessuno: neppure Guardiola. Pep il grande voleva trattenerlo al City, ha investito e avrebbe voluto continuare a farlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 28 settembre 2021) Milan-Atletico può consacrareDiaz: Pioli se lo coccola, il Real lo osserva. Ed il futuro è tutto da scrivereDiaz è uno che non puoi fermare, in campo e fuori. Perché quando decide non ascolta nessuno: neppure Guardiola. Pep ilvoleva trattenerlo al City, ha investito e avrebbe voluto continuare a farlo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Cuadrado : Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni!… - babifar22 : @NikMegaFake @zawzaw_ph Che poi morivano di fame e di malattie, una raccattava 4 spighe in croce china sui campi, l… - Xrose_of_painX : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… - Jessi19109 : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… - CarloRa9 : RT @Cuadrado: Mercoledì sarà un’altra grande notte di #ChampionsLeague! Juventus-Chelsea è su Prime Video: non prendete impegni! #UCL #prim… -