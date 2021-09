Il Paradiso delle Signore, in arrivo il primo romanzo: data di uscita e trama (Di martedì 28 settembre 2021) A breve sarà finalmente disponibili il primo romanzo della fiction Il Paradiso delle Signore: tutti i dettagli sulla data di uscita e la trama Molto presto uscirà il primo libro ispirato all’amatissima serie tv Il Paradiso delle Signore. Infatti alla fine della undicesima puntata della quarta gli appassionati della soap più attenti avranno visto la pubblicità di qualche secondo del nuovo libro. L’estate delle Veneri, è questo il titolo del primo romanzo ufficiale ispirato alla fiction. Dal 30 settembre 2021 sarà disponibile il libro edito da Rai Libri e scritto da Monica Mariani e Francesca Primavera. L’estate ... Leggi su vesuvius (Di martedì 28 settembre 2021) A breve sarà finalmente disponibili ildella fiction Il: tutti i dettagli sulladie laMolto presto uscirà illibro ispirato all’amatissima serie tv Il. Infatti alla fine della undicesima puntata della quarta gli appassionati della soap più attenti avranno visto la pubblicità di qualche secondo del nuovo libro. L’estateVeneri, è questo il titolo delufficiale ispirato alla fiction. Dal 30 settembre 2021 sarà disponibile il libro edito da Rai Libri e scritto da Monica Mariani e Francesca Primavera. L’estate ...

