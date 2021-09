Il Paradiso delle Signore: Gloria è terrorizzata (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata del 28 settembre de il Paradiso delle Signore vedremo Gloria in preda al panico a causa della presenza del suo ex marito il Paradiso delle Signore Gloria in ansiaGrande attesa per la puntata odierna de Il Paradiso delle Signore che come sempre va in onda dalle 15.55 su Rai1. Gli spoiler rivelano che Stefania è felicissima per l’arrivo di uso padre a Milano. Gloria, invece, è molto preoccupata per la presenza dell’ex marito. La capocommessa ha infatti paura che il suo segreto possa venire alla luce e allontanare da lei sua figlia per sempre. Intanto Flora diventa la nuova stilista de Il Paradiso ma non tutti sono d’accordo. Agnese viene ... Leggi su formatonews (Di martedì 28 settembre 2021) Nella puntata del 28 settembre de ilvedremoin preda al panico a causa della presenza del suo ex marito ilin ansiaGrande attesa per la puntata odierna de Ilche come sempre va in onda dalle 15.55 su Rai1. Gli spoiler rivelano che Stefania è felicissima per l’arrivo di uso padre a Milano., invece, è molto preoccupata per la presenza dell’ex marito. La capocommessa ha infatti paura che il suo segreto possa venire alla luce e allontanare da lei sua figlia per sempre. Intanto Flora diventa la nuova stilista de Ilma non tutti sono d’accordo. Agnese viene ...

