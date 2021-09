Il capitano Kirk va davvero nello spazio: William Shatner in orbita sulla Blue Origin di Bezos (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo essere stato protagonista di missioni spaziali (per finta) con l'Enterprise in 'Star Trek', a 90 anni, William Shatner andrà davvero in orbita: sarà l'uomo più anziano a fare un viaggio nello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo essere stato protagonista di missioni spaziali (per finta) con l'Enterprise in 'Star Trek', a 90 anni,andràin: sarà l'uomo più anziano a fare un viaggio...

Advertising

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Il Capitano Kirk di #StarTrek andrà davvero nello spazio: #WilliamShatner in orbita sulla Blue Or… - emmevi_21 : Perché William Shatner è sempre il capitano Kirk, anche a novant'anni. #StarTrek #Kirk #williamshatner - dolcementecaty : RT @VirginRadioIT: Il Capitano Kirk di #StarTrek andrà davvero nello spazio: #WilliamShatner in orbita sulla Blue Origin di #JeffBezos htt… - Ecate31 : RT @VirginRadioIT: Il Capitano Kirk di #StarTrek andrà davvero nello spazio: #WilliamShatner in orbita sulla Blue Origin di #JeffBezos htt… - capt_dildo : RT @VirginRadioIT: Il Capitano Kirk di #StarTrek andrà davvero nello spazio: #WilliamShatner in orbita sulla Blue Origin di #JeffBezos htt… -