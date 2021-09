“Ignorante ed egoista”. In studio scoppia il delirio, lite tra gli ospiti e Barbara D’Urso è costretta a intervenire (Di martedì 28 settembre 2021) Si è parlato a lungo della nuova stagione televisiva di Barbara D’Urso. Il ridimensionamento, di orario e di programmi, il cambio di stile, le critiche, l’addio al ‘trash’. La conduttrice non si è scomposta più di tanto ed è andata avanti per la sua strada. Ma è chiaro che per lei questo è un nuovo inizio. Perfino il sempre moderato Alberto Matano ha detto la sua e lanciato una frecciatina a Carmelita. “Barbara D’Urso è riuscita – le parole del volto noto della Rai – a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Insomma la metamorfosi di Barbara, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Si è parlato a lungo della nuova stagione televisiva di. Il ridimensionamento, di orario e di programmi, il cambio di stile, le critiche, l’addio al ‘trash’. La conduttrice non si è scomposta più di tanto ed è andata avanti per la sua strada. Ma è chiaro che per lei questo è un nuovo inizio. Perfino il sempre moderato Alberto Matano ha detto la sua e lanciato una frecciatina a Carmelita. “è riuscita – le parole del volto noto della Rai – a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Insomma la metamorfosi di, per ...

