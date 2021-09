Gabriel Garko confessa: “Voglio un figlio” (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del GF Vip, Gabriel Garko sta vivendo una storia d’amore molto importante, anche se in maniera privata. L’attore, 49 anni, parlando del suo futuro, ha rivelato di avere un grande desiderio, quello di diventare padre un giorno. Gabriel Garko sta vivendo una nuova vita dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo false Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del GF Vip,sta vivendo una storia d’amore molto importante, anche se in maniera privata. L’attore, 49 anni, parlando del suo futuro, ha rivelato di avere un grande desiderio, quello di diventare padre un giorno.sta vivendo una nuova vita dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo false Articolo completo: dal blog SoloDonna

