Feltri rischia il carcere | “Piuttosto che andarci mi sparo”

(Di martedì 28 settembre 2021) “che andare in galera mialla testa”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Radio il direttore responsabile di Libero Vittorio, parlando della richiesta del Tribunale di Catania di 3 anni e 4 mesi di, oltre a 5mila euro di multa, per il titolo “Patata bollente” riferito ai guai di Virginia Raggi nel 2017. La tappa finale dell’azione legale mossa da Raggi si svolgerà il prossimo 5 ottobre a Catania con l’ultima udienza e la successiva camera di consiglio per la sentenza., giornalista da una vita, spera in una recente pronuncia della Corte costituzionale (numero 150 del luglio 2021) che di fatto dichiara illegittimo l’articolo 13 della legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. Di contro i pm vorrebbero applicare proprio questa norma, che prevede la “pena della ...

Advertising

ilriformista : Il direttore @vfeltri per un titolo sulla #Raggi rischia 3 anni e 4 mesi di galera, mentre il Parlamento tanto per… - alessandro_972 : RT @Adnkronos: Vittorio #Feltri a rischio carcere: “Piuttosto che andarci mi sparo alla testa”. - Min0taur0_ : RT @Adnkronos: Vittorio #Feltri a rischio carcere: “Piuttosto che andarci mi sparo alla testa”. - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: Vittorio #Feltri a rischio carcere: “Piuttosto che andarci mi sparo alla testa”. - Adnkronos : Vittorio #Feltri a rischio carcere: “Piuttosto che andarci mi sparo alla testa”. -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri rischia

E qui entra in gioco la vicenda. Perché in essa si ripropone il copione appena descritto su un tema delicatissimo per la democrazia: l'equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero (...E la toppa di- e cioè che quel titolo l'avevano fatto anche con Ruby e all'epoca nessuno se ne interessò - è peggio del buco.ci sta quindi semplicemente dicendo che è un recidivo dell'...“Piuttosto che andare in galera mi sparo alla testa”. Lo ha detto ai microfoni di Radio Radio il direttore responsabile di Libero Vittorio Feltri, parlando della richiesta del Tribunale di Catania di ...Vittorio Feltri, noto direttore del quotidiano “Libero”, rischia il carcere per un titolo che nel 2017 suscitò un’ondata di polemiche e indignazione. 'Era Vittorio Feltri, noto direttore del quotidian ...