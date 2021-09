Elezioni comunali 2021: i documenti che servono per votare (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre più di 12 milioni di italiani andranno alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco: saranno 1349, infatti, i comuni che voteranno alle Elezioni amministrative 2021 (leggi qui). I documenti necessari Per essere ammessi al voto (leggi qui come è possibile esprimerlo) è indispensabile per l’elettore, presentarsi al seggio (leggi qui gli orari in cui saranno aperti) con i seguenti documenti: la tessera elettorale personale; un documento di riconoscimento: carta d’identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione. E’ ammessa la possibilità di identificazione al seggio anche mediante presentazione della ricevuta per la richiesta di carta d’identità elettronica (CIE). In mancanza di un idoneo documento, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre più di 12 milioni di italiani andranno alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco: saranno 1349, infatti, i comuni che voteranno alleamministrative(leggi qui). Inecessari Per essere ammessi al voto (leggi qui come è possibile esprimerlo) è indispensabile per l’elettore, presentarsi al seggio (leggi qui gli orari in cui saranno aperti) con i seguenti: la tessera elettorale personale; un documento di riconoscimento: carta d’identità cartacea/elettronica o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato da una Pubblica Amministrazione. E’ ammessa la possibilità di identificazione al seggio anche mediante presentazione della ricevuta per la richiesta di carta d’identità elettronica (CIE). In mancanza di un idoneo documento, ...

