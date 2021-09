Dzeko, la traversa di Barella e...: il film di Shakhtar - Inter (Di martedì 28 settembre 2021) L'Inter conquista il suo primo punto in Champions League pareggiando per 0 - 0 sul campo dello Shakhtar Donetsk. I nerazzurri sfiorano il gol con Barella, Dzeko e con Correa e De Vrij nel finale Leggi su video.gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) L'conquista il suo primo punto in Champions League pareggiando per 0 - 0 sul campo delloDonetsk. I nerazzurri sfiorano il gol cone con Correa e De Vrij nel finale

Advertising

Kyashan75 : @NicoSpinelli8 Brozo out onestamente non l'ho capito, l'unico che anche quando non è in formissima non si può togli… - sportli26181512 : Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: video e highlights: L'Inter non va oltre il pari contro un buono Shakhtar. Tante le cha… - CensuraFreemind : 1) Traversa, 2) Dzeko, 3) Lautaro, 4) Correa, 5) De Vrij, le occasioni enormi ed eclatanti le abbiamo avute e non p… - LorenzoManfro : Prima brutta partita della stagione. Bene dietro (Skriniar va clonato) laterali male (Dumpries malissimo Dimarco ti… - sportli26181512 : #ShakhtarDonetsk-#Inter 0-0: De Zerbi frena Inzaghi: I nerazzurri non riescono a trovare il gol nella seconda sfida… -