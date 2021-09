Vergogna in Piemonte | arbitro preso a pugni dall’allenatore in Prima Categoria VIDEO

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un gesto vergognoso si è verificato in, un episodio di violenza che non ha nulla a che vedere con il mondo del calcio. Il folle gesto si è verificato nel Girone A dellase, precisamente nella sfida tra Oleggio Castello e Carpignano. L’Andrea Felis della sezione di Torino è stato colpito al volto da Giovanni Alosi, allenatore della squadra ospite. Il tecnico è andato su tutte le furie dopo il cartellino rosso sventolato dal direttore di gara. L’ha, giustamente, decretato la sospensione della partita e il giudice sportivo confermerà la vittoria a tavolino per i padroni di casa. Alosi rischia una squalifica pesantissima e una denuncia penale per aggressione. Oggi a Carpignano pic.twitter.com/Xwa2yn9KTb — Wazza © ...

Un gesto vergognoso si è verificato in Prima Categoria, un episodio di violenza che non ha nulla a che vedere con il mondo del calcio. Il folle gesto si è verificato nel Girone A della Prima Categoria ...
Piemonte, che vergogna nel campionato dilettanti: un arbitro è stato preso a pugni da un allenatore dopo una sua decisione ...