Uomini e Donne, Ida e Marcello escono insieme ma lui si addormenta (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata di lunedì 27 settembre di Uomini e Donne, si è tornati a parlare di Ida Platano. La dama siciliana ha svelato tutto quello che è accaduto durante l'ultima uscita con il cavaliere, ma anche su di lui Ida ha avuto qualcosa da ridire! Dopo quanto accaduto in passato, la parrucchiera e influencer ha provato a dare una chance a Marcello, ma qualcosa non è andato come sperato poiché lui si è assopito. La rivelazione di Ida Platano a Uomini e Donne Ida e Marcello si sono concessi un'uscita insieme e la dama siciliana ha raccontato tutti i particolari a Maria De Filippi. La Platano non vedeva l'ora di andarsene a Siena con Marcello, soprattutto dopo l'intesa settimana che ha avuto. Il cavaliere e la dama si sono sentiti molto spesso mediante ...

