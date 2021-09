Terremoto Creta: le immagini del disastro. Case crollate e soccorsi tra le macerie (Di lunedì 27 settembre 2021) Le immagini del Terremoto avvenuto a Creta alle 8.17 di questa mattina. Vigili del fuoco e soccorsi sanitari sono già operativi per recuperare feriti e intrappolati nelle macerie. L'epicentro a 23 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ledelavvenuto aalle 8.17 di questa mattina. Vigili del fuoco esanitari sono già operativi per recuperare feriti e intrappolati nelle. L'epicentro a 23 ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - repubblica : Terremoto a Creta, almeno una vittima e molti danni a edifici e chiese per la scossa di magnitudo 6 nel centro dell… - fattoquotidiano : Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter - RedGiorgio81 : @andrea_82b15 @Giovanni_N0 @emilbiferi @stock_hudson Aaaaaaah ... oddio che ne so, dalla foto non capivo. Oggi qual… - blissenoby : RT @mondoterremoti: Alle ore 8:17 di questa mattina, un forte #terremoto di magnitudo 6.0 è avvenuto nella zona centro-orientale dell'isola… -