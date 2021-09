Temptation Island: Stefano Sirena dice addio al basket? (Di lunedì 27 settembre 2021) Stefano Sirena si è fatto conoscere a Temptation Island questa estate ma sin da subito l’uomo ha diviso il pubblico. Dopo aver chiuso con la sua fidanzata Manuela Carriera, infatti, il cestista ha iniziato una storia con la sua tentatrice ma oggi ha sconvolto i suoi fan rivelando di dover mettere in pausa la sua carriera da giocatore di basket. Stefano Sirena è stato uno dei concorrenti della scorsa stagione di Temptation Island ma a distanza di mesi continua a far discutere. L’uomo era entrato nel programma insieme alla sua storica fidanzata Manuela Carriero, stufa dei tradimenti e delle mancanze di rispetto del compagno che, però, nel reality si era avvicinato molto alla tentatrice Federica. I due ad oggi hanno una relazione, ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021)si è fatto conoscere aquesta estate ma sin da subito l’uomo ha diviso il pubblico. Dopo aver chiuso con la sua fidanzata Manuela Carriera, infatti, il cestista ha iniziato una storia con la sua tentatrice ma oggi ha sconvolto i suoi fan rivelando di dover mettere in pausa la sua carriera da giocatore diè stato uno dei concorrenti della scorsa stagione dima a distanza di mesi continua a far discutere. L’uomo era entrato nel programma insieme alla sua storica fidanzata Manuela Carriero, stufa dei tradimenti e delle mancanze di rispetto del compagno che, però, nel reality si era avvicinato molto alla tentatrice Federica. I due ad oggi hanno una relazione, ...

