Steam potrebbe non permettere di scaricare vecchie build dei giochi molto presto

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 settembre 2021) L'ultima beta disembra portare un grosso cambiamento per lo store Valve: sembra infatti che siano stati aggiunte ulteriori verifiche per il client e su una serie di dettagli fondamentali su videogame e applicazioni. Questo procedimento sembra funzionare abbinando l'app ID, il depot ID, il manifest ID, nome e password con le ultime informazioni e aggiornamenti del gioco stesso. Se in tutto questo viene rilevata un'incongruenza,impedisce il download. Chi può essere colpito da queste nuove verifiche? Solitamente modder e speedrunner, normalmente utilizzanoo per questioni di stabilità o per funzioni rimosse col passare del tempo. In ogni caso, non è ancora chiaro se questo nuovo sistema si applicherà su tutti i titoli o se sarà semplicemente un nuovo strumento distribuito dagli ...