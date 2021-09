Sostenibilità | è online il marketplace Vezua Il commercio “green” cresce tra finanza e algoritmi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Acquistare in Rete prodotti realizzati solamente in base a criteri che riducono le emissioni inquinanti nell'atmosfera e limitano lo sfruttamento delle risorse del pianeta, in modo rispettoso dell'ambiente e verificato con criteri scientifici: da oggi è possibile con, la prima piattaformaomnicanale globale della, che offre l'alternativa “” integrale e sicura a ogni prodotto, per “rendere ilun atto che crea valore sociale e ambientale”. L'iniziativa, affiancata da N1 Advisor come consulente strategico, ha ottenuto il sostegno di 76 Investimenti, holding industriale che, con un finanziamento seed, ha permesso l'avvio dell'operatività, con 500 articoli già. Ideato da Giulia Faleri (23 anni) e Francesco Salvi ...