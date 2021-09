Sollevamento pesi: Lucrezia Magistris è argento europeo U23, bronzo juniores per Fabrizio Veglia (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Italia continua a collezionare medaglie pesanti a Rovaniemi anche nella quarta giornata di gara dei Campionati Europei Junior e Under 23 di Sollevamento pesi 2021, portando altri due atleti sul podio continentale di totale dopo gli ottimi risultati raccolti nei primi tre giorni dai vari Massidda, Imperio e Piccinno. Quest’oggi uno dei grandi protagonisti in chiave azzurra è stato Fabrizio Veglia, impegnato tra gli juniores nella categoria fino a 73 kg. L’azzurrino si è difeso nell’esercizio di strappo, sollevando 133 kg in seconda prova e chiudendo al quarto posto di specialità per poi fare la differenza nella seconda parte della competizione con uno slancio da 165 kg. Questa misura, ottenuta al terzo tentativo dopo aver fallito i primi due, ha consentito a Veglia di aggiudicarsi ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Italia continua a collezionare medaglie pesanti a Rovaniemi anche nella quarta giornata di gara dei Campionati Europei Junior e Under 23 di2021, portando altri due atleti sul podio continentale di totale dopo gli ottimi risultati raccolti nei primi tre giorni dai vari Massidda, Imperio e Piccinno. Quest’oggi uno dei grandi protagonisti in chiave azzurra è stato, impegnato tra glinella categoria fino a 73 kg. L’azzurrino si è difeso nell’esercizio di strappo, sollevando 133 kg in seconda prova e chiudendo al quarto posto di specialità per poi fare la differenza nella seconda parte della competizione con uno slancio da 165 kg. Questa misura, ottenuta al terzo tentativo dopo aver fallito i primi due, ha consentito adi aggiudicarsi ...

Advertising

Esercito : Ai campionati europei di sollevamento pesi in corso a #Rovaniemi (#Finlandia) il C.le Magg. VFP4 Giulia Imperio sal… - sportface2016 : Sollevamento pesi, Europei U23 2021: Lucrezia #Magistris d'argento nei -59 kg - the_max_show : A Danza;Uh che carina ma fa danza ? No Signora la mia fa sollevamento pesi, alza già 5 chili!#danza #idiots #viteallimite - tiziaconfusa : Non la mia crush storica alta 1.50 e adesso muscolosa come un Pitt bull ora che fa sollevamento pesi - WASRD_ORG : RT @Esercito: Ai campionati europei di sollevamento pesi in corso a #Rovaniemi (#Finlandia) il C.le Magg. VFP4 Giulia Imperio sale per la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi Pesi, Europei U23 2021: Magistris argento nei - 59 kg femminili Lucrezia Magistris ha vinto la medaglia d'argento nella categoria - 59kg agli Europei U23 2021 di sollevamento pesi , in corso in Finlandia. L'Azzurra ha chiuso con un totale di 197 kg, frutto dei 93 kg nella prova di strappo (argento) e dei 104 kg in quella di slancio (bronzo). Magistris ha avuto ...

Tornare al padel dopo le vacanze: ecco dove fare attenzione Il consiglio è di farsi trovare pronti svolgendo sollevamento pesi, squat e flessioni, esercizi di forza con i quali tutti i giocatori professionisti di padel completano le loro sessioni di ...

Da Ghilarza al titolo europeo Juniores nel sollevamento pesi Oristano Noi Sollevamento pesi: Lucrezia Magistris è argento europeo U23, bronzo juniores per Fabrizio Veglia L'Italia continua a collezionare medaglie pesanti a Rovaniemi anche nella quarta giornata di gara dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2021, portando altri due atleti sul podi ...

Pesi, Europei U23 2021: Magistris argento nei -59 kg femminili Lucrezia Magistris ha vinto la medaglia d’argento nella categoria -59kg agli Europei U23 2021 di sollevamento pesi, in corso in Finlandia. L’Azzurra ha chiuso con un totale di 197 kg, frutto dei 93 kg ...

Lucrezia Magistris ha vinto la medaglia d'argento nella categoria - 59kg agli Europei U23 2021 di, in corso in Finlandia. L'Azzurra ha chiuso con un totale di 197 kg, frutto dei 93 kg nella prova di strappo (argento) e dei 104 kg in quella di slancio (bronzo). Magistris ha avuto ...Il consiglio è di farsi trovare pronti svolgendo, squat e flessioni, esercizi di forza con i quali tutti i giocatori professionisti di padel completano le loro sessioni di ...L'Italia continua a collezionare medaglie pesanti a Rovaniemi anche nella quarta giornata di gara dei Campionati Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi 2021, portando altri due atleti sul podi ...Lucrezia Magistris ha vinto la medaglia d’argento nella categoria -59kg agli Europei U23 2021 di sollevamento pesi, in corso in Finlandia. L’Azzurra ha chiuso con un totale di 197 kg, frutto dei 93 kg ...