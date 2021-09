Salvini: "Morisi? Un amico che sbaglia. Può contare su di me" (Di lunedì 27 settembre 2021) Matteo Salvini è intervenuto in prima persona per commentare l'inchiesta della procura di Verona a carico di Luca Morisi per cessione e detenzione di droga Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) Matteoè intervenuto in prima persona per commentare l'inchiesta della procura di Verona a carico di Lucaper cessione e detenzione di droga

Advertising

fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - petergomezblog : Luca Morisi indagato per cessione di droga. Il guru social di Salvini si difende: “Nessun reato, ma ho fragilità es… - _marlene1265 : RT @ProfCampagna: #Morisi Parlano di 'Roma ladrona' e incredibilmente spariscono 49 milioni. Parlano di assassini e presumibilmente li han… - Daviderel4 : RT @a____capo: Se potessi fare 4 domande a #Morisi, gli chiederei: - come ci si sente a essere chiamato 'spacciatore'? - perché è proibiz… -