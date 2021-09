Salernitana, meglio la difesa, ma quel che serve alla squadra ora sono i gol (Di lunedì 27 settembre 2021) Altra sconfitta per la Salernitana, la quinta in sei partite di campionato nonostante i progressi che aveva fatto vedere nelle ultime due. La squadra comincia a giocare come richiesto da Castori ma non è ancora riuscita a tenere la propria porta inviolata, avendo subito gol in tutti gli incontri. Il cambiamento non indifferente è che la Salernitana negli ultimi tre ha dimezzato i gol subiti nei primi tre: 4 gol contro 8. La difesa è ancora la peggiore del campionato ma stavolta insieme a quella di altre tre formazioni e cioè Cagliari, Spezia e Genoa. Subire 4 gol in tre gare è un buon risultato per una squadra che lotta per la salvezza. quello su cui adesso il mister dovrà lavorare però è la prolificità sotto porta: i Granata hanno segnato solo in due partite e sarebbe ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Altra sconfitta per la, la quinta in sei partite di campionato nonostante i progressi che aveva fatto vedere nelle ultime due. Lacomincia a giocare come richiesto da Castori ma non è ancora riuscita a tenere la propria porta inviolata, avendo subito gol in tutti gli incontri. Il cambiamento non indifferente è che lanegli ultimi tre ha dimezzato i gol subiti nei primi tre: 4 gol contro 8. Laè ancora la peggiore del campionato ma stavolta insieme ala di altre tre formazioni e cioè Cagliari, Spezia e Genoa. Subire 4 gol in tre gare è un buon risultato per unache lotta per la salvezza.lo su cui adesso il mister dovrà lavorare però è la prolificità sotto porta: i Granata hanno segnato solo in due partite e sarebbe ...

