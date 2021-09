Richard Gere contro Salvini al processo Open Arms (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci sarà anche Richard Gere il 23 ottobre a Palermo tra i testimoni al processo Open Arms a carico di Matteo Salvini. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per i fatti risalenti all’agosto del 2019. A renderlo noto è stato lo stesso Salvini ieri durante un comizio elettorale ad Assisi. Richard Gere al processo Open Arms contro Salvini: ecco cos’è successo Nell’agosto di due anni fa Salvini aveva impedito ai 164 migranti sulla nave della Ong spagnola di sbarcare sulle coste di Lampedusa. Nello stesso mese Richard Gere aveva fornito aiuto ai migranti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Ci sarà ancheil 23 ottobre a Palermo tra i testimoni ala carico di Matteo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per i fatti risalenti all’agosto del 2019. A renderlo noto è stato lo stessoieri durante un comizio elettorale ad Assisi.al: ecco cos’è successo Nell’agosto di due anni faaveva impedito ai 164 migranti sulla nave della Ong spagnola di sbarcare sulle coste di Lampedusa. Nello stesso meseaveva fornito aiuto ai migranti e ...

