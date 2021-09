Advertising

DiMarzio : Il commento di #Preziosi sulla nuova proprietà del @GenoaCFC e sul suo futuro - _enz29 : RT @DiMarzio: Il commento di #Preziosi sulla nuova proprietà del @GenoaCFC e sul suo futuro - mr_kubra : RT @DiMarzio: Il commento di #Preziosi sulla nuova proprietà del @GenoaCFC e sul suo futuro - Mediagol : Preziosi: “Futuro del Genoa blindato. Non entrerò mai più nel calcio” - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Preziosi parla del futuro del #Genoa con #777Partners ?? E su un suo possibile ruolo alla #Salernitana... #LBDV #LeB… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi Futuro

Enricoha parlato stamattina, intervistato ai microfoni di "Radio Anch'io Sport", dell'... Queste le sue dichiarazioni: " Ildel Genova è blindato. Sono persone giovani, con una ...Ildel Genoa è blindato'. L'ex presidente rimarrà comunque legato al club più antico d'... Da tre anni ormaicercava di vendere il club, colpito anche da una lunga e pesante ...“La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no”. Enrico Preziosi ha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto della ...Genoa, Preziosi: "777 Partners farà bene. Il mio ruolo? Ho la delega per alcune attività" La scorsa settimana è stata storica per la città di Genova e per ...